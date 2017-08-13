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    Daily Mail: «Арсенал» продлит контракт с Озилом, Санчес через год уйдет бесплатно

    Теги Месут Озил Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Полузащитник «Арсенала» Месут Озил, который через год может стать свободным агентом, скорее всего, заключит новое соглашение с клубом.

    28-летний немец продлит контракт с лондонцами с повышением зарплаты до 300 тысяч фунтов в неделю.

    Ожидается, что хавбек Алексис Санчес, у которого в июне 2018-го также заканчивается соглашение с «Арсеналом», через год покинет клуб бесплатно и перейдет либо в «Манчестер Сити», либо в «ПСЖ».

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