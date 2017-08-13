Daily Mail: «Арсенал» продлит контракт с Озилом, Санчес через год уйдет бесплатно

Полузащитник Месут Озил, который через год может стать свободным агентом, скорее всего, заключит новое соглашение с клубом.

28-летний немец продлит контракт с лондонцами с повышением зарплаты до 300 тысяч фунтов в неделю.

Ожидается, что хавбек , у которого в июне 2018-го также заканчивается соглашение с «Арсеналом», через год покинет клуб бесплатно и перейдет либо в «Манчестер Сити», либо в «ПСЖ».

«Арсенал» предложил Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю – самый большой оклад в АПЛ

«Арсенал» сократит зарплатную ведомость и, скорее всего, больше никого не купит летом