«Арсенал» предложил Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю – самый большой оклад в АПЛ

намерен сохранить полузащитника Алексиса Санчеса, на которого претендуют «Манчестер Сити» и «ПСЖ».

Лондонцы предложили 28-летнему чилийцу оклад в размере 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в английской премьер-лиге.

Ранее Санчес, который через год может стать свободным агентом, отказался от зарплаты 225 тысяч в неделю, которая с учетом бонусов могла возрасти до 275 тысяч. Хавбек дал понять «Арсеналу», что хочет зарабатывать свыше 300 тысяч фунтов в неделю.

Кроме того, сообщалось, что Санчес не сыграет в стартовом туре чемпионата Англии с «Лестером» из-за растяжения мышц живота.