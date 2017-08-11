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    «Арсенал» предложил Санчесу 300 тысяч фунтов в неделю – самый большой оклад в АПЛ

    Теги Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    «Арсенал» намерен сохранить полузащитника Алексиса Санчеса, на которого претендуют «Манчестер Сити»  и «ПСЖ».

    Лондонцы предложили 28-летнему чилийцу оклад в размере 300 тысяч фунтов в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком в английской премьер-лиге.

    Ранее Санчес, который через год может стать свободным агентом, отказался от зарплаты 225 тысяч в неделю, которая с учетом бонусов могла возрасти до 275 тысяч. Хавбек дал понять «Арсеналу», что хочет зарабатывать свыше 300 тысяч фунтов в неделю.

    Кроме того, сообщалось, что Санчес не сыграет в стартовом туре чемпионата Англии с «Лестером» из-за растяжения мышц живота.

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