Жозе Моуринью: «Я в огне. Но я буду вести себя у поля хорошо, даже если будут голы из офсайда»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от старта сезона.
«Я хочу сыграть с «Вест Хэмом» этот трудный матч, потом отправиться к «Суонси» на еще одну сложную игру.
Я хочу, хочу... Я в огне. Но я буду вести себя у боковой линии поля хорошо, даже если голы будут забивать из офсайда», – сказал Моуринью.
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