Жозе Моуринью: «Я в огне. Но я буду вести себя у поля хорошо, даже если будут голы из офсайда»

Главный тренер Жозе Моуринью поделился ожиданиями от старта сезона.

«Я хочу сыграть с этот трудный матч, потом отправиться к «Суонси» на еще одну сложную игру.

Я хочу, хочу... Я в огне. Но я буду вести себя у боковой линии поля хорошо, даже если голы будут забивать из офсайда», – сказал Моуринью.

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