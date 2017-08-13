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    Жозе Моуринью: «Я в огне. Но я буду вести себя у поля хорошо, даже если будут голы из офсайда»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Вест Хэм премьер-лига Англия судьи Суонси

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от старта сезона.

    «Я хочу сыграть с «Вест Хэмом» этот трудный матч, потом отправиться к «Суонси» на еще одну сложную игру.

    Я хочу, хочу... Я в огне. Но я буду вести себя у боковой линии поля хорошо, даже если голы будут забивать из офсайда», – сказал Моуринью.

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