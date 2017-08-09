Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался после поражения от (1:2) в матче за Суперкубок Европы.

«Я доволен многими аспектами нашей игры. В премьер-лиге нет «Реала». У нас команда топ-класса, но у «Реала» просто другой уровень, там игроки с нереальными качествами. Невозможно повторить полузащиту «Реала» — нет другого Модрича, другого Крооса, другого Иско, другого Каземиро.

Во втором тайме мы нашли способ, как создать им проблемы. Мы играли в футбол, который им не нравится. Доволен тем, как отреагировала команда на 0:2. Мы создали отличный момент. Затем, при счете 1:2, у Рэшфорда был прекрасный шанс, когда он вышел один на один.

Мы бились до последней секунды, это здорово», — сказал Моуринью.