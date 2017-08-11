Жозе Моуринью: «Обсуждаем с Ибрагимовичем его игру за «МЮ» во второй половине сезона»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим Златаном Ибрагимовичем о новом контракте
«Он травмирован, ему нужно время, чтобы восстановиться, он не готов играть. Это не что-то срочное, что мы стараемся сделать прямо сейчас.
Я просто думаю, что он довольно явно дал понять, что ему недостаточно того, что он сделал в прошлом сезоне. Он думает, что может сделать больше и хочет еще поиграть на самом высоком уровне.
Так что мы сейчас обсуждаем возможность его игры за нас во второй половине сезона», – сказал Моуринью.
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