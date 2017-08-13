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    Жозе Моуринью: «Есть предпосылки, что в этом сезоне «МЮ» будет сильнее, чем в прошлом»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью премьер-лига Англия

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил вероятность победы в АПЛ в связи с тем, что ранее он выигрывал национальные чемпионаты на второй год работы с клубами.

    «Это может произойти не потому, что я выигрывал раньше. Хотя это естественно, что на второй год тренер лучше знает своих игроков и команду. Я не говорю, что лучше узнал лигу, потому что уже давно здесь работаю.

    Есть предпосылки к тому, что в этом сезоне «МЮ» будет сильнее, чем в прошлом. Значит ли это, что мы выступим лучше и выиграем титул, я не знаю», — сказал Моуринью.

    В прошлом сезоне «МЮ» финишировал в чемпионате Англии 6-м, но как победитель Лиги Европы получил возможность выступить в Лиге чемпионов.

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