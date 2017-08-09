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    Жозе Моуринью о голе Каземиро: «С системой видеоповторов счет был бы 1:1»

    Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Жозе Моуринью премьер-лига Англия Реал Мадрид примера Испания Суперкубок Европы фото Джанлука Рокки

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью после поражения от «Реала» в Суперкубке Испании (1:2) остался недоволен работой судейской бригады Джанлуки Рокки из-за возможного офсайда в эпизоде с первым голом мадридцев.

    «Мы проиграли 1:2, это говорит о том, что разница минимальная, и один из голов был забит из офсайда. С системой видеоповторов счет был бы 1:1.

    Когда на поле вышел Криштиану Роналду, судья проявил свое уважение к этому выдающемуся игроку.

    Когда он захотел пробить штрафной, судья дал свисток», – сказал Моуринью.

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