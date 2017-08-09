«Реал» выиграл Суперкубок, Ребров обратился к хейтерам, в «Зените» еще один аргентинец и другие новости

1. Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА – 2:1.

2. Артем Ребров опубликовал в фейсбуке огромный пост, обращенный к болельщикам, недовольным его игрой.

3. «Зенит» официально объявил о переходе опорника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

4. Владимир Сельдяков назначен главным судьей матча ЦСКА – «Спартак».

5. УЕФА может провести финал Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке.

6. Хабаровский СКА одержал первую победу в премьер-лиге – над «Анжи» (2:0).

7. Игорь Акинфеев пропустит игру «Тосно» против ЦСКА.

8. Луис Адриано и Смольников дисквалифицированы на 2 матча после красных карточек в воскресной игре в Питере.

9. Каррера на пресс-конференции заявил, что предпочел бы трансфер Гарая переходу Луана.

10. «Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену». Французы могут выкупить хавбека за 12 млн евро.

11. Хоккейный ЦСКА разгромил в контрольном матче «Лозанну» – 5:1.

Цитата. Сергей Фурсенко: «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»