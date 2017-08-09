«Реал» выиграл Суперкубок, Ребров обратился к хейтерам, в «Зените» еще один аргентинец и другие новости
1. Мадридский «Реал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке УЕФА – 2:1.
2. Артем Ребров опубликовал в фейсбуке огромный пост, обращенный к болельщикам, недовольным его игрой.
3. «Зенит» официально объявил о переходе опорника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.
4. Владимир Сельдяков назначен главным судьей матча ЦСКА – «Спартак».
5. УЕФА может провести финал Лиги чемпионов 2020 года в Нью-Йорке.
6. Хабаровский СКА одержал первую победу в премьер-лиге – над «Анжи» (2:0).
7. Игорь Акинфеев пропустит игру «Тосно» против ЦСКА.
8. Луис Адриано и Смольников дисквалифицированы на 2 матча после красных карточек в воскресной игре в Питере.
9. Каррера на пресс-конференции заявил, что предпочел бы трансфер Гарая переходу Луана.
10. «Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену». Французы могут выкупить хавбека за 12 млн евро.
11. Хоккейный ЦСКА разгромил в контрольном матче «Лозанну» – 5:1.
Цитата. Сергей Фурсенко: «Через 3-4 года этот состав «Зенита» сможет выиграть Лигу чемпионов»
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