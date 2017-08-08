Хавбек «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит»

объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.

24-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на четыре года.

Ранее сообщалось, что готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.

Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.

Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.

В сборной Аргентины Краневиттер дебютировал в сентябре 2015 года, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Кубка Америки.

Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

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