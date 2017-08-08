Хавбек «Атлетико» Краневиттер перешел в «Зенит»
«Зенит» объявил о трансфере полузащитника «Атлетико» Матиаса Краневиттера.
24-летний аргентинский хавбек подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга на четыре года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» готов продать Краневиттера примерно за 8 миллионов евро.
Этим летом петербуржцы уже подписали трех аргентинцев – полузащитника Леандро Паредеса, форварда Себастьяна Дриусси и защитника Эмануэля Мамману.
Минувший сезон Краневиттер провел на правах аренды в «Севилье», где в 21 матче примеры он получил 6 желтых карточек.
В сборной Аргентины Краневиттер дебютировал в сентябре 2015 года, провел 8 матчей и выиграл серебряные медали Кубка Америки.
Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
Кого «Зенит» купил, чтобы стать главным клубом России?
Матиас Краневиттер продолжит карьеру в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 8 августа 2017 г.
Подробнее: https://t.co/pbPjOU634o pic.twitter.com/vq2ho2V4Yc
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