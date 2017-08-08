Артем Ребров обратился через фейсбук к болельщикам, недовольным его игрой

Голкипер Артем Ребров отреагировал на критику со стороны болельщиков московского клуба.

«Начну с того, что я нормально отношусь к критике. Критика и мнения бывают разные, как и люди, и это нормально. Люди долго, очень долго ждали и дождались, критика оправдана, получить 5 мячей в Питере – лучший повод для этого. Бывало такое уже в моей, нашей истории и когда я был в воротах, и без меня. Такие серии бывают, дело времени.

Но где эти критики были, когда мы брали чемпионство той же бандой?! Они не говорили, что мы молодцы, они ждали… а дождались одной игры, одного поражения! Подождите, в прошлом году было что-то похожее и как мы закончили чемпионат? Не торопитесь с выводами.

Я очень люблю смотреть, как люди меняются. Когда ты был наверху и когда ты немного оступился…. ты сразу в очередной раз можешь убедиться кто есть кто. Спасибо еще раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, чтобы не случилось, вы будете со мной и командой!

Запомните, я люблю , я люблю футбол и живу этим. И когда что-то идет не так, обычно люди объединяются, поддерживают друг друга. Я делал, делаю и буду делать свою работу/

Решать, играть мне или нет, не мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же, как и он мне. И если кто-то что-то решит в дальнейшем, то я буду так же продолжать работать на команду, чтобы она снова была наверху.

Я седьмой год в «Спартаке», и был 4-м, 3-м, 2-м, 1-м вратарем, капитаном, вице-капитаном. В любой своей роли я всегда делал и буду продолжать делать все, чтобы наш клуб был наверху как можно дольше и чаще, и в прошлом сезоне после долгого времени мы стали первыми.

Поэтому я призываю всех болельщиков не создавать истерий, не поддаваться на какие-то «искусственные» кризисы со стороны антиболельщиков, не искать крайних в команде (меня, либо еще кого-то).

А просто продолжать поддерживать, доверять тем людям, которые в прошлом сезоне сделали всех вас счастливыми и, уверен, принесут еще много пользы команде! Один за всех и все за одного», – написал Ребров.

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