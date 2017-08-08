Главный тренер Массимо Каррера ответил на вопрос о трансферных слухах.

– После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

– Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от , после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить «Спартак». Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича.

– Луан и Гарай вам действительно интересны?

– На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая, – сказал Каррера.