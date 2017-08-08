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    Массимо Каррера: «Если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая»

    Теги Спартак Гремио высшая лига Бразилия Премьер-лига Россия Валенсия Эсекиэль Гарай примера Испания возможные трансферы Массимо Каррера Луан Виейра

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера ответил на вопрос о трансферных слухах.

    – После матча с «Зенитом» пошли новые трансферные слухи – Луан, Гарай... У вас появилось ощущение после того матча, что нужны новые футболисты?

    – Я уже в мае говорил руководству, что мы должны усилить команду. Суть не в поражении от «Зенита», после которого мы должны усилиться, об этом говорилось с конца прошлого сезона.

    Мы еще в мае общались с руководством о том, как и кем усилить «Спартак». Я называл имена и позиции. Но по тем или иным причинам у нас не получилось их подписать. Потом, поговорив с Конте, удалось взять в аренду Пашалича.

    – Луан и Гарай вам действительно интересны?

    – На данный момент, если бы я мог выбрать, выбрал бы Гарая, – сказал Каррера.

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