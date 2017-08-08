Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Хабаровский СКА впервые выиграл в РФПЛ

    Теги Премьер-лига Россия СКА Хабаровск Анжи Николай Калинский Мирослав Маркович

    В матче 5-го тура чемпионата России хабаровский СКА обыграл «Анжи» (2:0).

    Таким образом, СКА впервые в истории победил в РФПЛ, а махачкалинцы потерпели третье поражение подряд.

    Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

    СКА Хабаровск – Анжи 2:0 (0:0, 2:0)
    Дата проведения
    8 августа, 11.00, «им. Ленина»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 68 Маркович, 2:0 – 90 Калинский.
    СКА ХабаровскДовбня, Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Габулов (Казанков, 46), Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Корян (Никифоров, 73), Маркович.
    АнжиСолосин, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия (Мамтов, 57), Яковлев (Долгов, 71), Базелюк (Кацаев, 57).
    Предупреждения:
    Эдиев (57), Довбня (88), Фибель (90).

    Статистика РФПЛ

    Таблица РФПЛ

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться