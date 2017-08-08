Хабаровский СКА впервые выиграл в РФПЛ
В матче 5-го тура чемпионата России хабаровский СКА обыграл «Анжи» (2:0).
Таким образом, СКА впервые в истории победил в РФПЛ, а махачкалинцы потерпели третье поражение подряд.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 8 августа, 11.00, «им. Ленина»
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СКА Хабаровск –
Довбня, Черевко, Эдиев, Пуцко, Димидко, Наваловский, Габулов (Казанков, 46), Баляйкин (Калинский, 67), Дедечко, Корян (Никифоров, 73), Маркович.
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Анжи –
Солосин, Мусалов, Фибель, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко, Афонин, Маркелов, Липартия (Мамтов, 57), Яковлев (Долгов, 71), Базелюк (Кацаев, 57).
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