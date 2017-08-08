Контрольные матчи. ЦСКА разгромил «Лозанну», «Витязь» победил «Кассель»
Контрольные матчи
Динамо Москва Россия – Амур Россия – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)
1:0 – 1 Варнаков
1:1 – 48 Дедунов
Вратари: Бочаров – Киселев
Слован Словакия – Динамо Рига Латвия – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
0:1 – 2 Мейя (Шевченко, Редлихс)
1:1 – 4 Бухтеле (Кашпар, Эберт)
1:2 – 23 Кристо (Гиллис, Индрашис)
1:3 – Шевченко (Редлихс, Гальярди)
2:3 – Штястны (Рамстедт, Тайми)
Кассель Германия – Витязь Россия – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
0:1 – 8 Горак (Швец-Роговой)
1:1 – 12 Козьол (Клинге, Пимм)
1:2 – 29 Швец-Роговой (Выглазов, Никулин)
1:3 – 56 Афиногенов (Копейкин)
1:4 – 56 Манкинен
ЦСКА Россия – Лозанна Швейцария – 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)
1:0 – 3 Телегин
2:0 – 15 Телегин
3:0 – 26 Кузьменко (Окулов, Ожиганов)
4:0 – 31 Кузьменко (Окулов)
5:0 – 32 Шалунов
6:0 – 34 Окулов (Плэтт)
7:0 – 39 Карнаухов (Жарков)
7:1 – 44 Цанггер (Херрен, Джеффри)
8:1 – 47 Кузьменко
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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