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    Контрольные матчи. ЦСКА разгромил «Лозанну», «Витязь» победил «Кассель»

    Теги ЦСКА Витязь Амур контрольные матчи результаты Лозанна Слован КХЛ Динамо Рига Кассель Динамо

    Контрольные матчи

    Динамо Москва Россия – Амур Россия – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1)

    1:0 – 1 Варнаков

    1:1 – 48 Дедунов

    Вратари: Бочаров – Киселев

    Слован Словакия – Динамо Рига Латвия – 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

    0:1 – 2 Мейя (Шевченко, Редлихс)

    1:1 – 4 Бухтеле (Кашпар, Эберт)

    1:2 – 23 Кристо (Гиллис, Индрашис)

    1:3 – Шевченко (Редлихс, Гальярди)

    2:3 – Штястны (Рамстедт, Тайми)

    Кассель Германия – Витязь Россия – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

    0:1 – 8 Горак (Швец-Роговой)

    1:1 – 12 Козьол (Клинге, Пимм)

    1:2 – 29 Швец-Роговой (Выглазов, Никулин)

    1:3 – 56 Афиногенов (Копейкин)

    1:4 – 56 Манкинен 

    ЦСКА Россия – Лозанна Швейцария – 8:1 (2:0, 5:0, 1:1)

    1:0 – 3 Телегин

    2:0 – 15 Телегин

    3:0 – 26 Кузьменко (Окулов, Ожиганов)

    4:0 – 31 Кузьменко (Окулов)

    5:0 – 32 Шалунов

    6:0 – 34 Окулов (Плэтт)

    7:0 – 39 Карнаухов (Жарков)

    7:1 – 44 Цанггер (Херрен, Джеффри)

    8:1 – 47 Кузьменко

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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