«Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену»
Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру во Франции.
«Сент-Этьен» арендовал 23-летнего бразильского хавбека на сезон-2017/18.
Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у клуба из Санкт-Петербурга за 12 миллионов евро.
Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе».
Он провел в России 11 матчей. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.
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