Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену»

    Теги Зенит Сент-Этьен Премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Эрнани

    Полузащитник «Зенита» Эрнани продолжит карьеру во Франции.

    «Сент-Этьен» арендовал 23-летнего бразильского хавбека на сезон-2017/18.

    Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у клуба из Санкт-Петербурга за 12 миллионов евро.

    Эрнани перешел в «Зенит» в декабре 2016 года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе».

    Он провел в России 11 матчей. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться