«Зенит» отдал Эрнани в аренду «Сент-Этьену»

Полузащитник Эрнани продолжит карьеру во Франции.

«Сент-Этьен» арендовал 23-летнего бразильского хавбека на сезон-2017/18.

Ранее сообщалось, что «Сент-Этьен» сможет выкупить Эрнани у клуба из Санкт-Петербурга за 12 миллионов евро.

Эрнани перешел в в декабре 2016 года за 8 миллионов евро из «Атлетико Паранаэнсе».

Он провел в России 11 матчей. Подробную статистику выступлений игрока смотрите здесь.