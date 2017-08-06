Вице-президент «Магнитки» Геннадий Величкин рассказал о возможном сокращении дисквалификации форварда Даниса Зарипова, передает корреспондент Sports.ru Антон Руднев.

«Шансы смягчить дисквалификацию есть. Несколько дней назад мы собирались, были очень опытные люди в области спортивной юриспруденции. То, что они услышали от нас, привело их в шок.

Наверное, мы недооценили это событие, и Данис недооценил: потому что мы считали, мы понимали, что это ничто, никакой не допинг. Были уверены, что все само собой рассосется. Оказывается, нет. Поэтому сейчас мы подключим все лучшие силы.

Вы знаете, я могу кого угодно обвинить. Я знаю игроков в других командах, которые в разное время что-то принимали, чем-то баловались. Но к Данису это применить вообще нельзя. Мы думали, что справедливость восторжествует, но само собой ничего не происходит – вокруг Даниса на сегодня собралась бригада с участием Казани, Магнитогорска, лиги, федерации и лучших адвокатов-международников. Я думаю, что под силу не совсем убрать эту дисквалификацию, но сократить ее до минимума.

У Зарипова не допинг, это вообще ничто. Сейчас все ломаем голову, как оно могло попасть к Данису. Мы буквально по часам отслеживаем все минуты, которые он провел накануне этого анализа. Это может быть все что угодно – даже элементарный чай в ресторане, элементарнейшая добавка. Мы попросили доктора, и он все перелопатил, все препараты. Он все сдал на анализ: он ищет, где мог появиться этот диуретик.

А что касается псевдоэфедрина – так он в норме. Дело в том, что это такое вещество, которое в организме человека вырабатывается самостоятельно. У Даниса он не достиг той планки, когда видно, что псевдоэфедрин выработан не самостоятельно, этого нет. Если б это был действительно стимулятор, то тогда оставалось бы только сожалеть посыпать голову пеплом и идти отдыхать Данису. Но этого здесь нет. Он, конечно, в шоке, но, я думаю, поборемся», – отметил Величкин.

Зарипов попался на допинге. Как это возможно?