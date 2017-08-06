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    На стадионе «Зенита» вновь протекла крыша

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия происшествия видео Крестовский стадионы

    Зрители матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» сообщают о многочисленных протечках в крыше стадиона «Санкт-Петербург».

    Вода текла с потолка во внутренних помещениях арены и на трибунах, которые закрыты крышей. Перед началом игры в Санкт-Петербурге прошел сильный дождь с градом.

    Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».

    Правительство Санкт-Петербурга: «Протечек крыши во время матча «Зенит» – «Спартак» не будет»

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