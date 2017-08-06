На стадионе «Зенита» вновь протекла крыша
Зрители матча 4-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» сообщают о многочисленных протечках в крыше стадиона «Санкт-Петербург».
Вода текла с потолка во внутренних помещениях арены и на трибунах, которые закрыты крышей. Перед началом игры в Санкт-Петербурге прошел сильный дождь с градом.
Sports.ru проводит онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Спартак».
Потеклооооо!!!! pic.twitter.com/VPlSaae97D— Евгения Трусова (@lovejunya) 6 августа 2017 г.
60 миллиардов🤣 без комментариев 🤣 pic.twitter.com/BvQzzmeac7— OLEGZeleniy (@Zeleniy70) 6 августа 2017 г.
Правительство Санкт-Петербурга: «Протечек крыши во время матча «Зенит» – «Спартак» не будет»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.