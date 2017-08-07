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    Алексей Миллер: «Поздравляю болельщиков «Зенита» с чемпионской игрой на самой современной арене страны!»

    Теги Спартак Зенит Премьер-лига Россия Газпром Алексей Миллер Крестовский

    Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с победой над «Спартаком» (5:1).

    «Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского «Зенита» с чемпионской игрой!

    На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником!» – сказал Миллер.

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