Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил болельщиков «Зенита» с победой над (5:1).

«Поздравляю многомиллионную армию болельщиков санкт-петербургского с чемпионской игрой!

На самой современной арене страны в очень современном стиле команда одержала яркую победу над принципиальным соперником!» – сказал Миллер.

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