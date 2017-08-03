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    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Габала» играет с «Панатинаикосом» и другие матчи

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    Лига Европы

    3-й квалификационный раунд

    Ответные матчи

    Динамо Минск Беларусь – АЕК Ларнака Кипр 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    3 августа, 18.00, «Трактор»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 47, пенальти Сарока, 1:1 – 90 Баррера.
    Динамо МинскИгнатович, Карпович, Остроух, Галович, Лекович (Сачивко, 77), Нойок, Быков, Кузьменок, Хващинский (Лукич, 46), Хлебас (Николич, 70), Сарока.
    АЕК ЛарнакаПабло, Мойсов, Труйольс, Антониадис, Катала, Хевел (Томас, 62), Ларена, Лабан, Тричковски (Мурильо, 83), Тете (Баррера, 74), Толемесс.
    Предупреждения:
    Толемесс (34), Лукич (56), Труйольс (63), Сарока (65), Остроух (68), Тете (71), Быков (72).
    Удаление:
    Быков (85).

    Первый матч – 0:2.

    Шкендия-79 Македония – Тракай Литва 3:0 (2:0, 1:0)
    Дата проведения
    3 августа, 18.00, «Младость Струмица»
    Онлайн матча
    Голы:
    1:0 – 29 Ибраими, 2:0 – 42 Хасани, 3:0 – 88 Хасани.
    Шкендия-79Захов, Ибраими, Челикович, Бейтулаи, Хасани (Зейнулаи, 90), Алими, Тодоровски, Тотре, Абдурахими (Шефити, 82), Бойку, Радески (Фазлагич, 90).
    ТракайПлукас, Климавичюс, Вакили, Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Мамаев, 88), Шиленас (Чижас, 81), Воробьевас, Быченок (Еременко, 46), Максимов.
    Предупреждения:
    Воробьевас (37), Климавичюс (53), Еременко (69).
    Удаление:
    Климавичюс (72).

    Первый матч – 1:2.

    Одд Норвегия – Динамо Загреб Хорватия 0:0 (перерыв)
    Дата проведения
    3 августа, 19.30, «Скагерак Арена»
    Онлайн матча
    ОддРоссбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович, Берг, Риски, Самуэльсен, Рууд, Оссеан.
    Динамо ЗагребЛивакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич, Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич, Судани.
    Предупреждения:
    Моро (27), Младенович (35).

    Первый матч – 1:2.

    Спарта Прага Чехия – Црвена Звезда Сербия 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 19 Кадлец.
    Спарта ПрагаДубравка, Караваев, Штетина, Кадлец, Фридек, Маречек, Плавшич, Манджек, Мавуба, Янко, Кадлец.
    Црвена ЗвездаБорян, Савич, Стойкович, Родич, Йовичич, Доналд, Канга, Срнич, Милич, Боачи, Ле Таллек.

    Первый матч – 0:2.

    Аполлон Кипр – Абердин Шотландия 1:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
    Онлайн матча
    Гол:
    1:0 – 17 Шембри.
    АполлонВале, Жандер, Яколиш, Роберж, Юсте, Алешандре, Алеф, Кирьяку, Жоау Педру, Маглица, Шембри.
    АбердинЛьюис, О`Коннор, Консидайн, Шинни, Рейнолдс, Макай-Стивен, Маклин, Кристи, Логан, Стокли, Стюарт.
    Предупреждение:
    Жоау Педру (20).

    Первый матч – 1:2.

    Видеотон Венгрия – Бордо Франция 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «Панчо-Арена»
    Онлайн матча
    ВидеотонКовачик, Юхас, Стопира, Него, Сольноки, Варга, Паткаи, Сульич, Фиола, Щепович, Хенти.
    БордоКостиль, Сабали, Левчук, Гайич, Санкаре, Вада, Тулалан, Малком, Плашил, Камано, Лаборд.
    Предупреждение:
    Сольноки (8).

    Первый матч – 1:2.

    Габала Азербайджан – Панатинаикос Греция 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «Баксель-Арена»
    Онлайн матча
    ГабалаБезотосный, Гурбанов, Мэлоун, Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо, Гусейнов, Жозеф-Монроз, Станкович.
    ПанатинаикосВлаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис, Курбелис, Альтман, Зека, Молинс.
    Предупреждение:
    Мэлоун (20).

    Первый матч – 0:1.

    Александрия Украина – Астра Румыния 0:0 (первый тайм)
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «Ника»
    Онлайн матча
    АлександрияПанькив, Цуриков, Бондаренко, Чеботаев, Бацула, Грицук, Запорожан, Старенький, Банада, Гитченко, Ситало.
    АстраИлиев, Польчак, Мрзляк, Белу, Дандя, Поляк, Маркиньос, Стан, Ионицэ, Никоарэ, Ле Таллек.
    Предупреждение:
    Ситало (19).

    Первый матч – 0:0.

    Фола Эш Люксембург – Эстерсунд Швеция
    Дата проведения
    3 августа, 20.30, «Эмиль Майриш»
    Онлайн матча
    Фола ЭшИм, Мухаремович, Храппан, Сакра, Бештоль, Латерца, Саити, Кляйн, Бенси, Хаджи, Цветкович.
    ЭстерсундКейта, Соми, Видгрен, Бьоркстрем, Менса, Нури, Хопкатт, Петтерссон, Баширу, Папаяннопулос, Джеро.

    Первый матч – 0:1.

    Фенербахче Турция – Штурм Австрия
    Дата проведения
    3 августа, 20.30, «Шюкрю Сараджоглу»
    Онлайн матча
    ФенербахчеДемирел, Нойштедтер, Озбайраклы, Калдырым, Шкртел, Дирар, Потук, Вальбуэна, Туфан, Соуза, Кесе.
    ШтурмЗибенхандль, Ликояннис, Маресич, Кох, Хуспек, Джегго, Хирлендер, Жуль, Рехер, Поцман, Алар.

    Первый матч – 2:1.

    ПАОК Греция – Олимпик Украина
    Дата проведения
    3 августа, 21.00, «Тумба»
    Онлайн матча
    ПАОКРей, Варела, Леовац, Креспо, Лео Матос, Мак, Цимирот, Джалма, Каньяс, Бисесвар, Прийович.
    ОлимпикМахарадзе, Лукьянчук, Шабанов, Кравченко, Немчанинов, Моха, Цимбалюк, Богданов, Шестаков, Хомутов, Беленький.

    Первый матч – 1:1.

    Скендербеу Албания – Млада-Болеслав Чехия
    Дата проведения
    3 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
    Онлайн матча
    СкендербеуШехи, Вангели, Османи, Яшаница, Радаш, Нимага, Мици, Лятифи, Гавазай, Лиляй, Аденийи.
    Млада-БолеславДивиш, Стронати, Фабиан, Дуглас Силва, Паусхек, Пршикрыл, Янош, Рада, Матейовски, Флейшман, Комличенко.

    Первый матч – 1:2.

    Маритиму Португалия – Ботев Пловдив Болгария
    Дата проведения
    3 августа, 21.00, «Душ Баррейруш»
    Онлайн матча
    МаритимуШарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Пабло, Бебето, Гамбоа, Шен, Эдгар Кошта, Эбер, Валенте, Родриго Пиньо.
    Ботев ПловдивЧворович, Минев, Генев, Панов, Димов, Меледже, Юсейн, Балтанов, Стоянов, Фернандо Виана, Коссоко.

    Первый матч – 0:0.

    Лех Польша – Утрехт Голландия
    Дата проведения
    3 августа, 21.15, «Городской стадион Познань»
    Онлайн матча
    ЛехПутноцки, Яницки, Костевич, Дилавер, Вуядинович, Тетте, Тралка, Маевски, Макушевски, Шитум, Гюткьяер.
    УтрехтРогор-Йенсен, Янссен, ван Марел, Леувин, Эмануэлсон, Керк, ван де Стрек, Клайбер, Лабьяд, Брафхейд, Дессерс.

    Первый матч – 0:0.

    Хайдук Сплит Хорватия – Брондбю Дания
    Дата проведения
    3 августа, 21.30, «Полюд»
    Онлайн матча

    Первый матч – 0:0.

    Мидтьюлланд Дания – Арка Польша
    Дата проведения
    3 августа, 21.30, «MCH Арена»
    Онлайн матча

    Первый матч – 2:3.

    Альтах Австрия – Гент Бельгия
    Дата проведения
    3 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
    Онлайн матча

    Первый матч – 1:1.

    Осиек Хорватия – ПСВ Голландия
    Дата проведения
    3 августа, 21.45, «Градски врт»
    Онлайн матча

    Первый матч – 1:0.

    Остенде Бельгия – Марсель Франция
    Дата проведения
    3 августа, 21.45, «Albertparkstadion»
    Онлайн матча

    Первый матч – 2:4.

    Атлетик Испания – Динамо Бухарест Румыния
    Дата проведения
    3 августа, 21.45, «Сан Мамес»
    Онлайн матча

    Первый матч – 1:1.

    Ружомберок Словакия – Эвертон Англия
    Дата проведения
    3 августа, 21.45, «МФК Ружомберок»
    Онлайн матча

    Первый матч – 0:1.

    Милан Италия – КСУ Крайова Румыния
    Дата проведения
    3 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
    Онлайн матча

    Первый матч – 1:0.

    Паниониос Греция – Маккаби Тель-Авив Израиль
    Дата проведения
    3 августа, 22.00, «Неа Смирни»
    Онлайн матча

    Первый матч – 0:1.

    Домжале Словения – Фрайбург Германия
    Дата проведения
    3 августа, 22.05, «Стожице»
    Онлайн матча

    Первый матч – 0:1.

    Брага Португалия – АИК Швеция
    Дата проведения
    3 августа, 23.00, «Мунисипал де Брага»
    Онлайн матча

    Первый матч – 1:1.

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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