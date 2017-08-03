Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответные матчи. «Габала» играет с «Панатинаикосом» и другие матчи
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 3 августа, 18.00, «Трактор»
-
Динамо Минск –
Игнатович, Карпович, Остроух, Галович, Лекович (Сачивко, 77), Нойок, Быков, Кузьменок, Хващинский (Лукич, 46), Хлебас (Николич, 70), Сарока.
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АЕК Ларнака –
Пабло, Мойсов, Труйольс, Антониадис, Катала, Хевел (Томас, 62), Ларена, Лабан, Тричковски (Мурильо, 83), Тете (Баррера, 74), Толемесс.
- Предупреждения:
- Толемесс (34), Лукич (56), Труйольс (63), Сарока (65), Остроух (68), Тете (71), Быков (72).
- Удаление:
- Быков (85).
Первый матч – 0:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 18.00, «Младость Струмица»
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Шкендия-79 –
Захов, Ибраими, Челикович, Бейтулаи, Хасани (Зейнулаи, 90), Алими, Тодоровски, Тотре, Абдурахими (Шефити, 82), Бойку, Радески (Фазлагич, 90).
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Тракай –
Плукас, Климавичюс, Вакили, Янушевскис, Боровскис, Дорли, Шишка (Мамаев, 88), Шиленас (Чижас, 81), Воробьевас, Быченок (Еременко, 46), Максимов.
- Предупреждения:
- Воробьевас (37), Климавичюс (53), Еременко (69).
- Удаление:
- Климавичюс (72).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 19.30, «Скагерак Арена»
-
Одд –
Россбах, Нильсен, Семб Берге, Грегор, Хаген, Младенович, Берг, Риски, Самуэльсен, Рууд, Оссеан.
-
Динамо Загреб –
Ливакович, Бенкович, Сигали, Лецьякс, Стоянович, Чорич, Антолич, Моро, Фернандес, Ходжич, Судани.
- Предупреждения:
- Моро (27), Младенович (35).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Генерали Арена»
- Гол:
- 1:0 – 19 Кадлец.
-
Спарта Прага –
Дубравка, Караваев, Штетина, Кадлец, Фридек, Маречек, Плавшич, Манджек, Мавуба, Янко, Кадлец.
Первый матч – 0:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «АЕК-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 17 Шембри.
-
Аполлон –
Вале, Жандер, Яколиш, Роберж, Юсте, Алешандре, Алеф, Кирьяку, Жоау Педру, Маглица, Шембри.
-
Абердин –
Льюис, О`Коннор, Консидайн, Шинни, Рейнолдс, Макай-Стивен, Маклин, Кристи, Логан, Стокли, Стюарт.
- Предупреждение:
- Жоау Педру (20).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Панчо-Арена»
- Предупреждение:
- Сольноки (8).
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Баксель-Арена»
-
Габала –
Безотосный, Гурбанов, Мэлоун, Вернидуб, Бюлтейс, Озобич, Холлидей, Дабо, Гусейнов, Жозеф-Монроз, Станкович.
-
Панатинаикос –
Влаходимос, Кулибали, Моледо, Коловециос, Хульт, Лод, Хадзийованис, Курбелис, Альтман, Зека, Молинс.
- Предупреждение:
- Мэлоун (20).
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Ника»
-
Александрия –
Панькив, Цуриков, Бондаренко, Чеботаев, Бацула, Грицук, Запорожан, Старенький, Банада, Гитченко, Ситало.
- Предупреждение:
- Ситало (19).
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.30, «Эмиль Майриш»
-
Эстерсунд –
Кейта, Соми, Видгрен, Бьоркстрем, Менса, Нури, Хопкатт, Петтерссон, Баширу, Папаяннопулос, Джеро.
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 20.30, «Шюкрю Сараджоглу»
-
Фенербахче –
Демирел, Нойштедтер, Озбайраклы, Калдырым, Шкртел, Дирар, Потук, Вальбуэна, Туфан, Соуза, Кесе.
Первый матч – 2:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Тумба»
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Ружди Бижута»
-
Млада-Болеслав –
Дивиш, Стронати, Фабиан, Дуглас Силва, Паусхек, Пршикрыл, Янош, Рада, Матейовски, Флейшман, Комличенко.
Первый матч – 1:2.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.00, «Душ Баррейруш»
-
Маритиму –
Шарлес, Луиш Мартинш, Заинадин, Пабло, Бебето, Гамбоа, Шен, Эдгар Кошта, Эбер, Валенте, Родриго Пиньо.
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.15, «Городской стадион Познань»
-
Лех –
Путноцки, Яницки, Костевич, Дилавер, Вуядинович, Тетте, Тралка, Маевски, Макушевски, Шитум, Гюткьяер.
-
Утрехт –
Рогор-Йенсен, Янссен, ван Марел, Леувин, Эмануэлсон, Керк, ван де Стрек, Клайбер, Лабьяд, Брафхейд, Дессерс.
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «Полюд»
Первый матч – 0:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «MCH Арена»
Первый матч – 2:3.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.30, «Тиволи Ной»
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.45, «Градски врт»
Первый матч – 1:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.45, «Albertparkstadion»
Первый матч – 2:4.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.45, «Сан Мамес»
Первый матч – 1:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.45, «МФК Ружомберок»
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 21.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
Первый матч – 1:0.
- Дата проведения
- 3 августа, 22.00, «Неа Смирни»
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 22.05, «Стожице»
Первый матч – 0:1.
- Дата проведения
- 3 августа, 23.00, «Мунисипал де Брага»
Первый матч – 1:1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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