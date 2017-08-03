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    На «Самара Арене» загорелись строительные материалы

    Теги происшествия фото ЧМ-2018 стадион Самара стадионы

    Сегодня утром на «Самара Арене» случился пожар.

    Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, загорелись строительные материалы на складе бетонщиков. 

    «Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 кв.м. 

    Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – сказала начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».

    По словам Тайшмановой, пожар был ликвидирован в 09.30 по местному времени.

    По информации пресс-службы правительства Самарской области пожар не нанес серьезного урона стадиону, в скором времени строительство продолжится в штатном режиме.

    Напомним, что «Самара Арена» примет 6 матчей ЧМ-2018, в том числе игру сборной России.

    Фото: ProGorodSamara.ru

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