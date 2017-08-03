На «Самара Арене» загорелись строительные материалы

Сегодня утром на «Самара Арене» случился пожар.

Как сообщили в пресс-службе правительства Самарской области, загорелись строительные материалы на складе бетонщиков.

«Сообщение о возгорании на стадионе «Самара-Арена» поступило в 9 часов 9 минут. На открытой площадке горели деревянные поддоны и пластиковые трубы. Площадь пожара составила 25 кв.м.

Погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась», – сказала начальник пресс-службы Центрального регионального центра МЧС России Светлана Тайшманова агентству «Интерфакс-Поволжье».

По словам Тайшмановой, пожар был ликвидирован в 09.30 по местному времени.

По информации пресс-службы правительства Самарской области пожар не нанес серьезного урона стадиону, в скором времени строительство продолжится в штатном режиме.

Напомним, что «Самара Арена» примет 6 матчей , в том числе игру сборной России.

Фото: ProGorodSamara.ru