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    Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»

    Теги Премьер-лига Россия сборная России Динамо Москва товарищеские матчи (гибрид)

    Сборная России проведет контрольный матч с «Динамо».

    Команда проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство сборных задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018.

    Встреча против «Динамо» состоится 3 сентября на «Арене Химки». О времени начала будет сообщено дополнительно.

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