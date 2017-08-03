Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»
Сборная России проведет контрольный матч с «Динамо».
Команда проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство сборных задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018.
Встреча против «Динамо» состоится 3 сентября на «Арене Химки». О времени начала будет сообщено дополнительно.
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