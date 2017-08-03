Сборная России 3 сентября проведет контрольный матч с московским «Динамо»

Сборная России проведет контрольный матч с .

Команда проведет в Новогорске учебно-тренировочный сбор с 28 августа по 3 сентября. Международных контрольных матчей проведено не будет, так как в эти сроки большинство сборных задействованы в отборочных раундах ЧМ-2018.

Встреча против «Динамо» состоится 3 сентября на «Арене Химки». О времени начала будет сообщено дополнительно.