Арсен Венгер: «Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению»
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Алексиса Санчеса.
«Мое решение известно. Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению», – сказал Венгер.
Сегодня Санчес тренировался вместе с одноклубниками из «Арсенала».
Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего чилийского хавбека заинтересован «Манчестер Сити».
Венгер направил в дом Санчеса врача, чтобы удостовериться в болезни игрока
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