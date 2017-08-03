Главный тренер Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника .

«Мое решение известно. Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению», – сказал Венгер.

Сегодня Санчес тренировался вместе с одноклубниками из «Арсенала».

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего чилийского хавбека заинтересован «Манчестер Сити».

Венгер направил в дом Санчеса врача, чтобы удостовериться в болезни игрока