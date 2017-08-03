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    Арсен Венгер: «Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению»

    Теги Арсен Венгер Алексис Санчес премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Алексиса Санчеса.

    «Мое решение известно. Санчес останется, и он с уважением отнесется к моему решению», – сказал Венгер.

    Сегодня Санчес тренировался вместе с одноклубниками из «Арсенала».

    Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего чилийского хавбека заинтересован «Манчестер Сити».

    Венгер направил в дом Санчеса врача, чтобы удостовериться в болезни игрока

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