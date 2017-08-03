Владимир Кличко завершил карьеру

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе 41-летний Владимир Кличко объявил сегодня о завершении карьеры боксера.

«27 лет назад я сделал свой лучший выбор – выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир, в буквальном смысле этого слова.

Мало таких стран на Земле, где я не бывал. Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности. Я помогал нуждающимся, стал мотиватором, модельером, тренером, менеджером, промоутером, финансистом. Я стал таким человеком, которым стремился быть.

У меня была и есть возможность делать так много благодаря всемирной популярности спорта, моего таланта в нем, и, самое важное, благодаря вам – преданным фанатам.

В какой-то момент жизни, в силу различных обстоятельств, мы должны, или хотим, переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Очевидно, я не исключение из правил – и сейчас пришла моя очередь сделать это.

Я делаю это с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям. Я ожидаю и надеюсь, что моя следуящая карьера, которую я спланировал и уже параллельно начал несколько лет назад, станет хотя бы такой же успешной, как и предыдущая.

И наконец, вместо того, чтобы сказать вам «Спасибо, ребята, и до свидания» я хочу пригласить вас продолжить это новое и увлекательное путешествие вместе. Со мной и с брендом «Кличко». Только вместе мы креативнее, продуктивнее и созидательнее. По-настоящему сильнее, во всех отношениях. Вместе мы – движущая сила», – сказал Кличко.

Владимир Кличко становился олимпийским чемпионом Атланты-1996.

В профессиональном боксе он провел 69 боев, в 64 из них одержал победу, 54 нокаутом. Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по всем основным версиям – WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) и WBA (2011-2015), а также по версии авторитетного журнала The Ring (2009-2015).