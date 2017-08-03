На матч «Зенит» – «Бней Иегуда» пришли 45 670 зрителей, это рекорд для постсоветской истории «Зенита»

опубликовал информацию об игре с «Бней Иегудой» (0:1).

Матч, прошедший на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 45 670 зрителей. «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены для постсоветского периода.

Предыдущий рекорд был установлен 6 июля 2006 года. Тогда на стадионе имени Кирова во время игры с московским «Динамо» (0:0) побывали 44 тысячи зрителей. Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остается встреча с киевским «Динамо» (1:1) в 1988 году, когда арена на Крестовском приняла 61 тысячу болельщиков.