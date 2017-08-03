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    На матч «Зенит» – «Бней Иегуда» пришли 45 670 зрителей, это рекорд для постсоветской истории «Зенита»

    Теги Зенит Премьер-лига Россия Лига Европы болельщики Крестовский Бней Иегуда

    «Зенит» опубликовал информацию об игре с «Бней Иегудой» (0:1).

    Матч, прошедший на стадионе «Санкт-Петербург», посетили 45 670 зрителей. «Зенит» обновил клубный рекорд посещаемости домашней арены для постсоветского периода.

    Предыдущий рекорд был установлен 6 июля 2006 года. Тогда на стадионе имени Кирова во время игры с московским «Динамо» (0:0) побывали 44 тысячи зрителей. Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остается встреча с киевским «Динамо» (1:1) в 1988 году, когда арена на Крестовском приняла 61 тысячу болельщиков.

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