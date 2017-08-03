Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» дома сыграет с «Бней Иегуда», а «Краснодар» на выезде — с «Люнгбю»
Сегодня состоятся ответные матчи 3 го квалификационного раунда Лиги Европы с участием российских клубов.
«Зенит» дома сыграет с израильской «Бней Иегуда», а «Краснодар» на выезде – с датским «Люнгбю».
Лига Европы
3-й квалификационный раунд
Ответные матчи
- Дата проведения
- 3 августа, 20.00, «Крестовский»
- Дата проведения
- 3 августа, 20.45, «Люнгбю»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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