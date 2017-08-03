Сегодня состоятся ответные матчи 3 го квалификационного раунда Лиги Европы с участием российских клубов.

дома сыграет с израильской «Бней Иегуда», а «Краснодар» на выезде – с датским .

Лига Европы

3-й квалификационный раунд

Ответные матчи

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Лиги Европы