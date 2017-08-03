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    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. «Зенит» дома сыграет с «Бней Иегуда», а «Краснодар» на выезде — с «Люнгбю»

    Теги Зенит Лига Европы результаты Краснодар Бней Иегуда Люнгбю

    Сегодня состоятся ответные матчи 3 го квалификационного раунда Лиги Европы с участием российских клубов.

    «Зенит» дома сыграет с израильской «Бней Иегуда», а «Краснодар» на выезде – с датским «Люнгбю».

    Лига Европы

    3-й квалификационный раунд

    Ответные матчи

    Зенит Россия – Бней-Иегуда Израиль
    Дата проведения
    3 августа, 20.00, «Крестовский»
    Онлайн матча
    Люнгбю Дания – Краснодар Россия
    Дата проведения
    3 августа, 20.45, «Люнгбю»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь Лиги Европы

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