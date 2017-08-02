Неймар на частном самолете отправился в Лондон

Нападающий «Барселоны» вылетел в столицу Англии.

Цель перелета 25-летнего бразильского форварда, который отправился в Лондон на частном самолете, не сообщается.

Сегодня, стало известно, что футболист намерен покинуть «Барселону» и, скорее всего, станет игроком «ПСЖ».

Парижане планируют выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ», чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Неймар решил уйти. Теперь официально