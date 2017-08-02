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    Неймар пропустил тренировку «Барсы» и сказал одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ»

    Теги ПСЖ Барселона Эрнесто Вальверде лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ».

    25-летний бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды с разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде и сказал одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ».

    Парижане планируют выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ», чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

    Неймар прощается с игроками «Барселоны»

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