Неймар пропустил тренировку «Барсы» и сказал одноклубникам, что перейдет в «ПСЖ»

Нападающий «Барселоны» Неймар близок к переходу в .

25-летний бразилец пропустил сегодняшнюю тренировку команды с разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде и сказал одноклубникам, что перейдет в .

Парижане планируют выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев «ПСЖ», чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Неймар прощается с игроками «Барселоны»