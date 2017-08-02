Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона»: «Неймар изъявил желание покинуть клуб»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    «Барселона» официально прокомментировала ситуацию с нападающим Неймаром, который переходит в «ПСЖ».

    «Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб, в связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего», – говорится в заявлении каталонского клуба.

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

    Неймар прощается с игроками «Барселоны»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться