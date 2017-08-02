Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Барселона»: «Клуб сообщил окружению Неймара, что 222 млн отступных должны быть выплачены полностью»

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Неймар да Силва

    «Барселона» выступила с официальным заявлением о ситуации с форвардом Неймаром, который близок к переходу в «ПСЖ».

    «Сегодня утром Неймар вместе со своим отцом и агентом проинформировал клуб о решении уйти. Клуб сообщил им о пункте в контракте игрока, согласно которому сумма отступных с 1 июля равняется 222 миллионам евро и должна быть выплачена полностью. Контракт Неймара с «Барселоной» остается в силе, но игроку предоставлено временное разрешение не принимать участие в тренировках», – говорится в заявлении «Барселоны».

    Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

    Неймар решил уйти. Теперь официально

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться