выступила с официальным заявлением о ситуации с форвардом Неймаром, который близок к переходу в .

«Сегодня утром Неймар вместе со своим отцом и агентом проинформировал клуб о решении уйти. Клуб сообщил им о пункте в контракте игрока, согласно которому сумма отступных с 1 июля равняется 222 миллионам евро и должна быть выплачена полностью. Контракт Неймара с «Барселоной» остается в силе, но игроку предоставлено временное разрешение не принимать участие в тренировках», – говорится в заявлении «Барселоны».

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барселоны» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.

Неймар решил уйти. Теперь официально