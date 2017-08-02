Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что трансфер форварда «Барселоны» Неймара в может не состояться.

«Жалоба готова и будет представлена и швейцарским судам. Они обладают властью. Ла Лига осуждает государства, поддерживающие клубы и команды, получающие экономические инвестиции от страны.

Что касается «ПСЖ», это явный случай «финансового допинга», клуб, который поддерживается государством. Если УЕФА не отреагирует, мы немедленно подадим иск.

Надеемся, что УЕФА примет меры, чтобы обеспечить соблюдения правил финансового фэйр-плей.

Примет ли Ла Лига деньги от «ПСЖ», если этот клуб выплатит отступные за Неймара? Нет. Мы не примем эти деньги от клуба, который не входит в состав лиги и не хочет принимать права нашей организации», — сказал Тебас.

Сообщалось, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей. Также возможен вариант, при котором Неймар выкупит контракт у «Барсы» на деньги, полученные от Катара за роль посла ЧМ-2022.