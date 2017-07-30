Президент Ла Лиги о Неймаре: «Я бы больше беспокоился, если б ушел Роналду или Месси»
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о возможном трансфере форварда Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ».
«Ла Лига и «Барселона» важнее, чем Неймар. Я был бы больше обеспокоен, если бы ушел Криштиану Роналду или Лионель Месси.
Даже если «ПСЖ» не выплатит сумму отступных за Неймара, мы все равно пожалуемся на них [в УЕФА]. Они не могут иметь лучшие финансовые показатели, чем «Барселона» и «Реал».
Никто в это не верит, а значит, власти Катара инвестируют деньги, что нарушает принцип финансового фэйр-плей», – сказал Тебас.
Президент Ла Лиги о трансфере Неймара: «Обратимся в УЕФА и суды. Это нарушение ФФП и правил Евросоюза»
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