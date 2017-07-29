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    «Барселона» пожалуется УЕФА на «ПСЖ» в случае трансфера Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА Неймар финансовый фэйр-плей

    Руководство «Барселоны» планирует подать жалобу на «Пари Сен-Жермен» в УЕФА, если парижане выкупят форварда Неймара за 222 миллиона евро.

    «Барселона» пожалуется на нарушение «ПСЖ» правил финансового фэйр-плей (ФФП).

    Каталонцы полагают, что ни у одного клуба нет средств на приобретение Неймара за такую сумму. А обращение парижан к французским банкам будет считаться нарушением ФФП.

    Таким образом, «Барселона» присоединится к инициативе Ла Лиги, глава которой Хавьер Тебас пообещал обратиться в УЕФА и европейские суды.

    Ранее сообщалось, что «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 миллионов евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара.

    УЕФА о трансфере Неймара: «ПСЖ» больше не под санкциями, но это не значит, что они могут делать что хотят»

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