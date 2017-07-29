Жерар Пике: «Все зависит от того, чего хочет Неймар – больше денег или титулов»
Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном решении форварда Неймара, который может уйти в «ПСЖ».
«Все зависит от того, чего он хочет. Он может быть в любом клубе мира – в «ПСЖ», «Барселоне», «Челси» или в «Манчестер Сити». Все клубы будут хотеть его.
Речь о приоритетах. Чего ты хочешь – больше денег или титулов?
Подобное происходит в футболе и в НБА. Есть игроки, которые не получают всех денег, которых заслуживают за трофеи. Так что иногда приходится принимать решение, и все в жизни зависит от приоритетов», – сказал Пике.
«ПСЖ» может выкупить бразильца за сумму отступных в размере 222 миллионов евро.
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