Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном решении форварда Неймара, который может уйти в .

«Все зависит от того, чего он хочет. Он может быть в любом клубе мира – в , «Барселоне», «Челси» или в «Манчестер Сити». Все клубы будут хотеть его.

Речь о приоритетах. Чего ты хочешь – больше денег или титулов?

Подобное происходит в футболе и в НБА. Есть игроки, которые не получают всех денег, которых заслуживают за трофеи. Так что иногда приходится принимать решение, и все в жизни зависит от приоритетов», – сказал Пике.

«ПСЖ» может выкупить бразильца за сумму отступных в размере 222 миллионов евро.