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    «ПСЖ» нужно продать игроков на 110 млн евро, чтобы не нарушить фэйр-плей после покупки Неймара

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания УЕФА возможные трансферы Неймар финансовый фэйр-плей

    УЕФА хочет, чтобы «ПСЖ» продал игроков на сумму в районе 110 миллионов евро, если будет оформлен переход форварда «Барселоны» Неймара.

    Организация не может принудить парижан к продаже футболистов, но если «Пари Сен-Жермен» не выручит такую сумму до 31 января 2018 года, то наверняка нарушит правила финансового фэйр-плей. 

    Возможные санкции УЕФА в случае несоблюдения правил ФФП после покупки Неймара могут вступить в силу с сезона-2018/19.

    Руководство «ПСЖ» по-прежнему не отказывается от приобретения игрока сборной Бразилии и планирует сделать все возможное для осуществления трансфера.

    Напомним, что сумма сделки оценивается в 222 миллиона евро. 

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