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    Трансфер Неймара из-за налогообложения во Франции обойдется «ПСЖ» в 300 млн евро

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ».

    После матча с «Реалом» в рамках International Champions Cup 25-летний бразилец отправится в Китай на мероприятие Nike (технический спонсор «Барселоны»), а потом прилетит в Доху на подписание контракта с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ».

    Сообщается, что Неймар уже рассказал игрокам «Барселоны», что перейдет в парижский клуб.

    Из-за системы налогообложения во Франции трансфер нападающего обойдется «ПСЖ» не в 222 миллиона евро (опция выкупа Неймара), а в 300 млн.

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