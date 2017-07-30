Трансфер Неймара из-за налогообложения во Франции обойдется «ПСЖ» в 300 млн евро

Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в .

После матча с «Реалом» в рамках International Champions Cup 25-летний бразилец отправится в Китай на мероприятие Nike (технический спонсор «Барселоны»), а потом прилетит в Доху на подписание контракта с Qatar Sports Investment – фондом, принадлежащим владельцам «ПСЖ».

Сообщается, что уже рассказал игрокам «Барселоны», что перейдет в парижский клуб.

Из-за системы налогообложения во Франции трансфер нападающего обойдется «ПСЖ» не в 222 миллиона евро (опция выкупа Неймара), а в 300 млн.

«Барселона» пожалуется УЕФА на «ПСЖ» в случае трансфера Неймара