Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Бавария» встречается в китайском Шэньчжэне с «Миланом».

В США пройдут два матча: «Барселона» сыграет в Ист-Ратерфорде на арене для американского футбола MetLife Stadium с «Ювентусом», а «Тоттенхэм» и «ПСЖ» выйдут на поле Camping World Stadium в Орландо.

International Champions Cup

Шэньчжэнь, Китай

Бавария Германия – Милан Италия – 0:3 (перерыв)

БАВАРИЯ: Фрюхтль, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Бернат, Алаба, Толиссо, Мюллер, Коман, Рибери, Левандовски.

МИЛАН: Дж.Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккьо, Р.Родригес, Кессиэ, Монтоливо, Бонавентура, Ньянг, Кутроне, Борини.

Голы: 0:1 – Кессиэ (14), 0:2 – Кутроне (25), 0:3 – Кутроне (43).

Ист-Ратерфорд, США

Ювентус Италия – Барселона Испания – 01.00

Орландо, США

ПСЖ Франция – Тоттенхэм Англия – 03.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь International Champions Cup