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    International Champions Cup. «Милан» громит «Баварию»

    Теги Бавария ПСЖ Милан Ювентус Барселона товарищеские матчи (клубы) результаты Тоттенхэм International Champions Cup

    Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Бавария» встречается в китайском Шэньчжэне с «Миланом».

    В США пройдут два матча: «Барселона» сыграет в Ист-Ратерфорде на арене для американского футбола MetLife Stadium с «Ювентусом», а «Тоттенхэм» и «ПСЖ» выйдут на поле Camping World Stadium в Орландо.

    International Champions Cup

    Шэньчжэнь, Китай

    Бавария Германия – Милан Италия – 0:3 (перерыв)

    БАВАРИЯ: Фрюхтль, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Бернат, Алаба, Толиссо, Мюллер, Коман, Рибери, Левандовски.

    МИЛАН: Дж.Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккьо, Р.Родригес, Кессиэ, Монтоливо, Бонавентура, Ньянг, Кутроне, Борини. 

    Голы: 0:1 – Кессиэ (14), 0:2 – Кутроне (25), 0:3 – Кутроне (43).

    Ист-Ратерфорд, США

    Ювентус Италия – Барселона Испания – 01.00

    Орландо, США

    ПСЖ Франция – Тоттенхэм Англия – 03.00

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Календарь International Champions Cup

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