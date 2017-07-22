International Champions Cup. «Милан» громит «Баварию»
Европейские топ-клубы продолжают мировые турне. «Бавария» встречается в китайском Шэньчжэне с «Миланом».
В США пройдут два матча: «Барселона» сыграет в Ист-Ратерфорде на арене для американского футбола MetLife Stadium с «Ювентусом», а «Тоттенхэм» и «ПСЖ» выйдут на поле Camping World Stadium в Орландо.
International Champions Cup
Шэньчжэнь, Китай
Бавария Германия – Милан Италия – 0:3 (перерыв)
БАВАРИЯ: Фрюхтль, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Бернат, Алаба, Толиссо, Мюллер, Коман, Рибери, Левандовски.
МИЛАН: Дж.Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккьо, Р.Родригес, Кессиэ, Монтоливо, Бонавентура, Ньянг, Кутроне, Борини.
Голы: 0:1 – Кессиэ (14), 0:2 – Кутроне (25), 0:3 – Кутроне (43).
Ист-Ратерфорд, США
Ювентус Италия – Барселона Испания – 01.00
Орландо, США
ПСЖ Франция – Тоттенхэм Англия – 03.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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