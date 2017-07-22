Главный тренер Роберто Манчини поделился впечатлениями после волевой победы над (2:1) в матче 2-го тура чемпионата России.

— Что вы сказали команде в перерыве?

— В первом тайме мы очень медленно двигались. Все, что я сказал ребятам в перерыве — это ускориться, потому что играя с такой командой, которая плотно действует в обороне, нужно действовать быстро и ускорять игру как можно чаще. Это именно то, что я сказал команде в перерыве.

— В Хабаровске вы сказали, что знали — выйдя на поле, Кузяев забьет. Вы выпустили Дриусси, потому что тоже знали, что он отличится?

— Да, сегодня я тоже знал, что он забьет.

— Как вам стадион?

— Стадион отличный. У меня никаких претензий. Осталось только его заполнить болельщиками целиком. Сегодня, если я не ошибаюсь, было около сорока тысяч. Нам нужно, чтобы был аншлаг, и тогда мы будем побеждать.

— Сегодня удача благоволила «Зениту», в прошлом сезоне «Спартак» выигрывал много матчей на последних минутах. Фортуна — это итальянская богиня, которую вы привозите в Россию?

— Как говорил Наполеон, каждый нуждается в удаче. Но дело не только в ней. Мы сыграли хорошо, заслужили победу и результат справедлив.

— На следующей неделе «Зениту» предстоит ехать в Израиль. Готовы ли вы к этому?

— Мы должны выработать в себе менталитет победителя, который не будет зависеть от внешних факторов. Мы готовы ехать в Израиль и побеждать во что бы то ни было.

— Сегодня Нету допустил две ошибки. Довольны ли вы парой Иванович — Нету? Ищет ли клуб усиления на этой позиции?

— Трансферный рынок еще открыт. Мы ищем усиление на эту позицию. Нету и Иванович сыграли так, как сыграли. Усиление мы продолжаем искать.

— После игры в Хабаровске стало очевидно, что Дзюба не вписывается в новую схему «Зенита». Планируете ли вы использовать его дальше настолько активно, насколько это делал предыдущий тренер?

— Дзюба, как и все другие футболисты, еще не на сто процентов раскрылся. Футболистам еще нужно улучшать свою игру. Это касается не только Дзюбы, но и всех остальных, – сказал Манчини.