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    Месси, Суарес, Пике и другие игроки «Барселоны» убеждают Неймара не уходить из клуба

    Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Жерар Пике примера Испания Луис Суарес Камп Ноу Неймар Филиппе Коутиньо Серджи Бускетс

    Ведущие футболисты «Барселоны» попросили форварда команды Неймара не покидать клуб этим летом.

    Жерар Пике, Луис Суарес, Лионель Месси и другие игроки встретились с бразильцем, чтобы убедить его в том, что «Барселона» является наилучшим для него вариантом для продолжения карьеры.

    Попытки удержать Неймара футболисты сине-гранатовых предпринимают как лично, так и на публике. 

    Ранее Хавьер Маскерано в одном из интервью заявил, что «Неймар является будущим «Барселоны», а Серджи Бускетс назвал его «очень важным» для команды.

    Как сообщает As, 25-летний игрок теперь склоняется к тому, чтобы остаться на «Камп Ноу». Marca уточняет, что Неймар хочет остаться в «Барселоне».

    Помочь руководству «Барселоны» сохранить одного из своих лучших игроков может приобретение Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля».

    Ранее появилась информация о том,  что бразильский нападающий близок к переходу в «ПСЖ».

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