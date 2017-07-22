Месси, Суарес, Пике и другие игроки «Барселоны» убеждают Неймара не уходить из клуба
Ведущие футболисты «Барселоны» попросили форварда команды Неймара не покидать клуб этим летом.
Жерар Пике, Луис Суарес, Лионель Месси и другие игроки встретились с бразильцем, чтобы убедить его в том, что «Барселона» является наилучшим для него вариантом для продолжения карьеры.
Попытки удержать Неймара футболисты сине-гранатовых предпринимают как лично, так и на публике.
Ранее Хавьер Маскерано в одном из интервью заявил, что «Неймар является будущим «Барселоны», а Серджи Бускетс назвал его «очень важным» для команды.
Как сообщает As, 25-летний игрок теперь склоняется к тому, чтобы остаться на «Камп Ноу». Marca уточняет, что Неймар хочет остаться в «Барселоне».
Помочь руководству «Барселоны» сохранить одного из своих лучших игроков может приобретение Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля».
Ранее появилась информация о том, что бразильский нападающий близок к переходу в «ПСЖ».
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