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    Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар Жозеп Бартомеу

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в пятницу лично встретился с форвардом Неймаром, который может перейти в «ПСЖ».

    Функционер и футболист поговорили после тренировки каталонской команды. Беседа продолжалась около 15 минут и проходила в комнате, расположенной неподалеку от раздевалки «Барселоны».

    По окончании беседы Неймар и Бартомеу вышли из помещения без улыбок на лицах. Футболист сообщил президенту «Барселоны» о своем намерении перейти в другую команду. Функционер попросил чуть больше времени, чтобы разрешить ситуацию.

    Встреча нападающего с Бартомеу состоялась в Нью-Джерси. «Барселона» сейчас готовится к сезону в США.

    Что стоит за слухами о трансфере Неймара в «ПСЖ»

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