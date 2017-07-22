Неймар в беседе с президентом «Барселоны» Бартомеу заявил, что хочет уйти

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу в пятницу лично встретился с форвардом Неймаром, который может перейти в .

Функционер и футболист поговорили после тренировки каталонской команды. Беседа продолжалась около 15 минут и проходила в комнате, расположенной неподалеку от раздевалки «Барселоны».

По окончании беседы и Бартомеу вышли из помещения без улыбок на лицах. Футболист сообщил президенту «Барселоны» о своем намерении перейти в другую команду. Функционер попросил чуть больше времени, чтобы разрешить ситуацию.

Встреча нападающего с Бартомеу состоялась в Нью-Джерси. сейчас готовится к сезону в США.

Что стоит за слухами о трансфере Неймара в «ПСЖ»