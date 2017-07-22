Лидер «Кавальерс» никак не намерен влиять на ситуацию с возможным обменом разыгрывающего , сообщает ESPN.com.

Джеймс не станет уговаривать Ирвинга остаться, а также даст владельцу «Кэвз» Дэну Гилберту и менеджменту принимать все решения относительно будущего плеймейкера.

Джеймс узнал о просьбе Ирвинга обменять его уже после встречи баскетболиста с руководством. 4-кратный MVP не догадывался о планах одного из лидеров команды.