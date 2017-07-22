НБА. ЛеБрон Джеймс не будет вмешиваться в ситуацию с возможным обменом Кайри Ирвинга
Лидер «Кавальерс» ЛеБрон Джеймс никак не намерен влиять на ситуацию с возможным обменом разыгрывающего Кайри Ирвинга, сообщает ESPN.com.
Джеймс не станет уговаривать Ирвинга остаться, а также даст владельцу «Кэвз» Дэну Гилберту и менеджменту принимать все решения относительно будущего плеймейкера.
Джеймс узнал о просьбе Ирвинга обменять его уже после встречи баскетболиста с руководством. 4-кратный MVP не догадывался о планах одного из лидеров команды.
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