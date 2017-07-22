Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    «Зенит» – «Рубин». Во время матча протекла крыша «Крестовского»

    Теги Зенит Рубин Премьер-лига Россия видео Крестовский стадионы

    Крыша стадиона «Крестовский» протекла по ходу матча 2-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).

    Игра проходила под закрытой крышей из-за дождей в Санкт-Петербурге.

    Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».

     

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться