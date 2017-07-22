«Зенит» – «Рубин». Во время матча протекла крыша «Крестовского»
Крыша стадиона «Крестовский» протекла по ходу матча 2-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Рубином» (2:1).
Игра проходила под закрытой крышей из-за дождей в Санкт-Петербурге.
Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».
Ливень пошёл – крыша стадиона «Санкт-Петербург» протекла. #ЗенитРубин #РФПЛ pic.twitter.com/2Q4GSIDNiG— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 22 июля 2017 г.
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