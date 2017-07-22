Крыша стадиона «Крестовский» протекла по ходу матча 2-го тура чемпионата России между и «Рубином» (2:1).

Игра проходила под закрытой крышей из-за дождей в Санкт-Петербурге.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Рубин».