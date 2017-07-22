Курбан Бердыев: «Мне нужно еще немного времени, чтобы вернуть прежний «Рубин»
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча второго тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).
– В целом в обороне есть улучшения, хотя есть проблемы в позиционном нападении. Но мы движемся к этому. Была боязнь потери концентрации на последних минутах, что и произошло.
– В этом межсезонье четыре игрока перешли в «Зенит» из вашей бывшей команды и остались в запасе. Вам не обидно за них?
– Это к тренеру «Зенита» вопрос, а не ко мне.
– В основе «Рубина» было всего два легионера. Вас не устраивает уровень иностранцев команды?
– Нет, на сегодняшний день играют те, кто выглядит лучше и предпочтительнее.
– Сколько времени вам нужно, чтобы сделать тот «Рубин», который все привыкли видеть?
– Думаю, еще немного времени. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. У нас все будет нормально в ближайшее время.
– Ситуация по Канунникову – это вопрос к вам или менеджменту «Рубина»?
– Я вообще не в курсе, о чем вы спрашиваете, – сказал Бердыев.
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