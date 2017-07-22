Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча второго тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

– В целом в обороне есть улучшения, хотя есть проблемы в позиционном нападении. Но мы движемся к этому. Была боязнь потери концентрации на последних минутах, что и произошло.

– В этом межсезонье четыре игрока перешли в «Зенит» из вашей бывшей команды и остались в запасе. Вам не обидно за них?

– Это к тренеру «Зенита» вопрос, а не ко мне.

– В основе «Рубина» было всего два легионера. Вас не устраивает уровень иностранцев команды?

– Нет, на сегодняшний день играют те, кто выглядит лучше и предпочтительнее.

– Сколько времени вам нужно, чтобы сделать тот «Рубин», который все привыкли видеть?

– Думаю, еще немного времени. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. У нас все будет нормально в ближайшее время.

– Ситуация по Канунникову – это вопрос к вам или менеджменту «Рубина»?

– Я вообще не в курсе, о чем вы спрашиваете, – сказал Бердыев.