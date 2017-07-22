Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Курбан Бердыев: «Мне нужно еще немного времени, чтобы вернуть прежний «Рубин»

    Теги Зенит Рубин Курбан Бердыев Премьер-лига Россия

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев подвел итоги матча второго тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

    – В целом в обороне есть улучшения, хотя есть проблемы в позиционном нападении. Но мы движемся к этому. Была боязнь потери концентрации на последних минутах, что и произошло.

    – В этом межсезонье четыре игрока перешли в «Зенит» из вашей бывшей команды и остались в запасе. Вам не обидно за них?

    – Это к тренеру «Зенита» вопрос, а не ко мне.

    – В основе «Рубина» было всего два легионера. Вас не устраивает уровень иностранцев команды?

    – Нет, на сегодняшний день играют те, кто выглядит лучше и предпочтительнее.

    – Сколько времени вам нужно, чтобы сделать тот «Рубин», который все привыкли видеть?

    – Думаю, еще немного времени. Я вижу позитивные моменты, отношение ребят. У нас все будет нормально в ближайшее время.

    – Ситуация по Канунникову – это вопрос к вам или менеджменту «Рубина»?

    – Я вообще не в курсе, о чем вы спрашиваете, – сказал Бердыев.

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться