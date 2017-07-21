Неймар переходит в «ПСЖ», болельщика заставили снять футболку с символикой СССР и другие новости утра

1. Неймар действительно может уйти из «Барселоны» в «ПСЖ». Сообщается, что сделка оформлена на 95 процентов. Отец футболиста может получить от «ПСЖ» больше 40 миллионов евро за содействие.

2. Определился соперник «Зенита» по квалификации ЛЕ. Им стал израильский клуб «Бней Иегуда». «Краснодар» сыграет с датским «Люнгбю».

3. «Милан» официально объявил о трансфере Бонуччи. Де Шильо перешел в «Ювентус». «Вест Хэм» подтвердил трансфер Чичарито.

4. В рамках International Champions Cup «Манчестер Юнайтед» победил «Манчестер Сити» (2:0). Один из голов оформил Ромелу Лукаку.

5. Евгений Малкин и Сергей Гончар в ближайший четверг выставят в Москве Кубок Стэнли.

6. Защитник Парайко договорился о контракте с «Сент-Луисом» без арбитража. 5 лет, 27,5 миллиона долларов.

7. Разыгрывающий Деррик Роуз и «Кавальерс» ведут переговоры о контракте на ближайший сезон.

8. Французский гонщик Sunweb Баргиль выиграл 18-й этап «Тур де Франс», британец Фрум из Sky остался лидером общего зачета.

9. Футбольный Кубок Африки перенесли с зимы на лето. Наконец-то!

10. О. Джей Симпсон досрочно выйдет на свободу, отсидев 9 лет.

11. На ЧМ по водным видам в Будапеште синхронистки Колесниченко и Пацкевич победили в произвольной программе, Илья Захаров завоевал бронзу на трехметровом трамплине.

12. Там же, в Венгрии, болельщика заставили снять футболку с символикой СССР на ватерпольном матче Россия – Казахстан.

Цитата:

Сергей Карякин: «Путин мгновенно схватывает, какие проблемы есть в шахматах, это вызывает уважение».