Де Шильо перешел из «Милана» в «Ювентус» за 12 млн евро

Защитник Маттиа Де Шильо продолжит карьеру в «Ювентусе».

24-летний футболист сборной Италии, играющий на обоих флангах, подписал контракт с туринским клубом до лета 2022 года.

в течение трех лет получит за своего воспитанника 12 миллионов евро. Сумма может вырасти еще на 500 тысяч благодаря бонусам.

Контракт Де Шильо с миланцами был рассчитан до 2018 года. Игрок отказался продлевать соглашение, после чего у него произошел конфликт с фанатами.

Подробную статистику выступлений Де Шильо смотрите здесь.

Фото: официальный сайт