НБА. Деррик Роуз и «Кавальерс» ведут переговоры о контракте на 1 год
Как сообщает ESPN.com, свободный агент Деррик Роуз и руководство «Кливленда» ведут «серьезные переговоры» о контракте на один год.
Роуз является одним из лучших разыгрывающих, оставшихся на рынке свободных агентов. Максимальная зарплата, которую он может получить в «Кавальерс», – 2,5 миллиона долларов. Интерес к 28-летнему игроку проявляли также «Милуоки», «Даллас» и «Клипперс».
Минувший сезон плеймейкер провел за «Нью-Йорк», набирая 18,0 очка, 4,4 передачи и 3,8 подбора в среднем за матч.
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