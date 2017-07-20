Как сообщает ESPN.com, свободный агент Деррик Роуз и руководство ведут «серьезные переговоры» о контракте на один год.

Роуз является одним из лучших разыгрывающих, оставшихся на рынке свободных агентов. Максимальная зарплата, которую он может получить в «Кавальерс», – 2,5 миллиона долларов. Интерес к 28-летнему игроку проявляли также «Милуоки», «Даллас» и «Клипперс».

Минувший сезон плеймейкер провел за , набирая 18,0 очка, 4,4 передачи и 3,8 подбора в среднем за матч.