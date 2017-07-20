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    Кубок Африки расширен до 24 команд и будет проходить в летние месяцы

    Теги Кубок Африки Конфедерация африканского футбола

    Конфедерация африканского футбола огласила решения, касающиеся будущего Кубка африканских наций.

    С 2019 года Кубок Африки будет проводиться в летние месяцы (июнь-июль). Кроме того, турнир, ближайший розыгрыш которого состоится в Камеруне, расширяется до 24 команд и будет проводиться в таком формате и в дальнейшем. Всего в состав CAF входит 56 федераций.

    Ранее в Кубке Африки принимало участие 16 команд. Кроме того, турнир проводился в январе-феврале, что вызывало недовольство у клубов, за которые выступали африканские игроки.

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