Кубок Африки расширен до 24 команд и будет проходить в летние месяцы

Конфедерация африканского футбола огласила решения, касающиеся будущего Кубка африканских наций.

С 2019 года будет проводиться в летние месяцы (июнь-июль). Кроме того, турнир, ближайший розыгрыш которого состоится в Камеруне, расширяется до 24 команд и будет проводиться в таком формате и в дальнейшем. Всего в состав CAF входит 56 федераций.

Ранее в Кубке Африки принимало участие 16 команд. Кроме того, турнир проводился в январе-феврале, что вызывало недовольство у клубов, за которые выступали африканские игроки.