International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити»
Сегодня ночью в США в рамках International Champions Cup-2017 состоится манчестерское дерби.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в Хьюстоне на многофункциональной арене «NRG-стэдиум», вместимость которой для футбольных матчей – свыше 71 тысячи зрителей.
International Champions Cup
Хьюстон, США
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 04.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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