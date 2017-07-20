Сегодня ночью в США в рамках International Champions Cup-2017 состоится манчестерское дерби.

и «Манчестер Сити» сыграют в Хьюстоне на многофункциональной арене «NRG-стэдиум», вместимость которой для футбольных матчей – свыше 71 тысячи зрителей.

International Champions Cup

Хьюстон, США

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 04.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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