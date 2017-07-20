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    International Champions Cup. «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Манчестер Сити»

    Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) результаты International Champions Cup

    Сегодня ночью в США в рамках International Champions Cup-2017 состоится манчестерское дерби.

    «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» сыграют в Хьюстоне на многофункциональной арене «NRG-стэдиум», вместимость которой для футбольных матчей – свыше 71 тысячи зрителей.

    International Champions Cup

    Хьюстон, США

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 04.30

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

    Календарь International Champions Cup

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