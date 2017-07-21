Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%

    Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция примера Испания возможные трансферы Неймар

    Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%.

    Каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за игрока, которая прописана у него в контракте – 222 млн евро.

    Кроме того, более 40 миллион евро в виде бонуса от «ПСЖ» получит отец футболиста. Парижане предоставили ему письменную гарантию выплаты этой суммы после официального оформления сделки.

    Окончательное решение должен принять сам футболист, руководство «Барселоны» связывалось с ним, но не получило подтверждение этой информации.

    Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться