Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в , сделка оформлена на 95%.

Каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за игрока, которая прописана у него в контракте – 222 млн евро.

Кроме того, более 40 миллион евро в виде бонуса от «ПСЖ» получит отец футболиста. Парижане предоставили ему письменную гарантию выплаты этой суммы после официального оформления сделки.

Окончательное решение должен принять сам футболист, руководство «Барселоны» связывалось с ним, но не получило подтверждение этой информации.

Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.