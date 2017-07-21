Catalunya Radio: Переход Неймара в «ПСЖ» оформлен на 95%
Форвард «Барселоны» Неймар близок к переходу в «ПСЖ», сделка оформлена на 95%.
Каталонский клуб не собирается снижать сумму отступных за игрока, которая прописана у него в контракте – 222 млн евро.
Кроме того, более 40 миллион евро в виде бонуса от «ПСЖ» получит отец футболиста. Парижане предоставили ему письменную гарантию выплаты этой суммы после официального оформления сделки.
Окончательное решение должен принять сам футболист, руководство «Барселоны» связывалось с ним, но не получило подтверждение этой информации.
Подробную статистику выступлений Неймара вы можете посмотреть здесь.
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