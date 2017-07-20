Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и член тренерского штаба команды Сергей Гончар, ставшие обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2016/17, привезут трофей в московский музей хоккея 27 июля.

Кубок Стэнли будет выставлен в Зале славы отечественного хоккея, где желающие смогут сфотографироваться с трофеем, а также принять участие в автограф-сессии с Евгением Малкиным и Сергеем Гончаром.

Автограф-сессия пройдет с 12.00 до 14.00. Вход по бесплатным билетам, которые будут доступны в кассах «Парка легенд» с 12.00 24 июля.

Возможно, будущий тренер сборной России