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    НХЛ. Малкин и Гончар выставят Кубок Стэнли в Москве

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Сергей Гончар Евгений Малкин НХЛ Зал славы российского хоккея

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и член тренерского штаба команды Сергей Гончар, ставшие обладателями Кубка Стэнли в сезоне-2016/17, привезут трофей в московский музей хоккея 27 июля.

    Кубок Стэнли будет выставлен в Зале славы отечественного хоккея, где желающие смогут сфотографироваться с трофеем, а также принять участие в автограф-сессии с Евгением Малкиным и Сергеем Гончаром.

    Автограф-сессия пройдет с 12.00 до 14.00. Вход по бесплатным билетам, которые будут доступны в кассах «Парка легенд» с 12.00 24 июля.

    Возможно, будущий тренер сборной России

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