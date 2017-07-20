«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за расистскую кричалку на Суперкубке
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1).
«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков «Спартак», которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников.
За оскорбления зрителями футболистов по поводу расовой принадлежности принято решение оштрафовать «Спартак» на 250 тысяч рублей, предупредить, что в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции», – сказал Григорьянц в интервью «Р-Спорт».
«За использование пиротехники болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.
За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – добавил глава КДК РФС в разговоре с «Чемпионат.com».
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