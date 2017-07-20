«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей за расистскую кричалку на Суперкубке

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях по итогам матча за Суперкубок России между и «Локомотивом» (2:1).

«В начале матча звучало скандирование со стороны болельщиков , которое попадает под нормы оскорбления по расовому принципу участников.

За оскорбления зрителями футболистов по поводу расовой принадлежности принято решение оштрафовать на 250 тысяч рублей, предупредить, что в случае повторения к клубу будут применены более строгие санкции», – сказал Григорьянц в интервью «Р-Спорт».

«За использование пиротехники болельщиками клуб оштрафован на 40 тысяч рублей. За использование пиротехники болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 100 тысяч рублей.

За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Спартака» клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За скандирование оскорбительных выражений и ненормативной лексики болельщиками «Локомотива» клуб оштрафован на 30 тысяч рублей», – добавил глава КДК РФС в разговоре с «Чемпионат.com».

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