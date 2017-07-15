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    «Спартак» — «Локомотив». Фанаты красно-белых скандировали расистскую кричалку

    Теги Спартак Локомотив Премьер-лига Россия сборная России болельщики Гильерме Суперкубок России Ари

    Во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 доп. вр.) фанаты красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна».

    Об этом сообщает «Чемпионат».

    В составе железнодорожников в этой встрече играли вратарь сборной России бразильского происхождения Гильерме, а также бразильский форвард Ари, который тоже не прочь выступать за команду Станислава Черчесова.

    Ари: «Был бы рад не только получить гражданство, но и сыграть за Россию на ЧМ-2018»

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