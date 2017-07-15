«Спартак» — «Локомотив». Фанаты красно-белых скандировали расистскую кричалку
Во время матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом» (2:1 доп. вр.) фанаты красно-белых скандировали: «Банана, банана-мама. Нафига российской сборной обезьяна».
Об этом сообщает «Чемпионат».
В составе железнодорожников в этой встрече играли вратарь сборной России бразильского происхождения Гильерме, а также бразильский форвард Ари, который тоже не прочь выступать за команду Станислава Черчесова.
Ари: «Был бы рад не только получить гражданство, но и сыграть за Россию на ЧМ-2018»
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